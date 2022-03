Full HD 3D Ready* für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch diesen 3D-Fernseher in Full HD von 3D-Filmen begeistern – in Ihrem eigenen Wohnzimmer. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Die Blu-ray 3D-Funktion ist auf diesem System nach der Durchführung eines Softwareupgrades verfügbar (besuchen Sie www.philips.com/blu-ray).