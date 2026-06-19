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PSG2000/20
Max. 6 Bar Pumpendruck
130 g/min Dauerdampf
Dampfstoß von 300 g
Starker Dampfstoß zur schnellen und effizienten Bewältigung Ihrer Bügelwäsche.
Die Keramikbügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.
Der starke konstante Dampfausstoß entfernt mit Leichtigkeit Falten aus allen bügelbaren Stoffen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zum EasySpeed Dampfbügeleisen GC1742
30 % Wasser- und Stromeinsparung im Eco-Modus