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Eingestellt
Support
PR3840/00
Eingestellt
Ist Philips PulseRelief für mich/meinen Patienten geeignet?
Kann ich die TensRelief/PulseRelief-Elektroden wiederverwenden?
Welche Telefone/Tablets kann ich mit der Philips Behandlungs-App verwenden?
Gibt es Elektroden in verschiedenen Größen?
Wird die Philips Behandlungs-App im Hintergrund weiter ausgeführt?
Wo erhalte ich TensRelief/PulseRelief-Elektroden?
Wie lange kann ich TensRelief/PulseRelief verwenden?
Wie reinige ich das TensRelief/PulseRelief-Gerät?
Wie sollte ich Philips PulseRelief verwenden?
Wo sollte ich die PulseRelief-Elektroden anlegen?
Kann ich mehrere PulseRelief-Geräte mit einer Philips Behandlungs-App steuern?
Wie sollte ich die Elektroden lagern?
Die Akkustatusanzeige des TensRelief-/PulseRelief-Geräts leuchtet konstant orange.
In der Philips Behandlungs-App wird ein Pop-up-Fenster "Kanal unterbrochen" angezeigt, und ich kann die Intensitätsstufe nicht erhöhen, um eine Behandlung zu beginnen.
Meine Philips Behandlungs-App lässt sich nicht koppeln
Ich habe Schwierigkeiten beim Herunterladen der Philips Behandlungs-App
Die TensRelief/PulseRelief-Stimulation fühlt sich anders oder weniger angenehm an als üblich.
Es hat sich unangenehm angefühlt, als ich die Anschlüsse des TensRelief/PulseRelief-Geräts bzw. der Elektroden berührt habe.
Ich kann die Philips Behandlungs-App nicht herunterladen/installieren.
Ich kann in der Philips Behandlungs-App keine Verbindung mit dem Gerät herstellen
Ich kann die Philips Behandlungs-App weder im AppStore noch im Google Play Store finden
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts