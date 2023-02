Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

Der kompakte und leichte Philips Taschenprojektor kann ohne Probleme an eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden (iPod/iPhone, Digitalkameras, Mobiltelefone etc.) und ermöglicht es Ihnen, deren Inhalte jederzeit und an jedem Ort mit anderen zu teilen. Alle Vorteile ansehen