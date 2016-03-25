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Eingestellt
Flache, professionelle Über-Ohr-Polster
Die austauschbaren 80 mm Ohrpolster für A5-Pro-Kopfhörer sind perfekt für unterwegs.
Bajonettfassungspolster können mit einem Mechanismus zusammengesteckt werden, der genauso einfach ist wie bei einem Kameraobjektiv. Weiche Ohrpolster sorgen für langen Tragekomfort.
Mit den weichen, umschließenden Ohrpolstern mit eingeschränkter Isolierung bleiben Sie in Kontakt mit Ihrer Umgebung.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PCU80 Professional DJ headphones ear cushions verfasst
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Archer62
29/06/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Diese Bewertung wurde für PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer verfasst
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