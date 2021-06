Optimierter Crossover-Filter für eine sehr natürliche klangliche Ausgewogenheit

Unsere Akustikingenieure haben Tag und Nacht an der Optimierung des Crossover-Filters gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Sound in sehr unterschiedlichen akustischen Umgebungen so natürlich wie möglich wiedergegeben wird. Von kleinen Zimmern bis hin zu offenen Räumen – es wird bei geringer sowie maximaler Lautstärke eine natürliche und klare Klangqualität erzeugt, und der Sound ist weder aggressiv noch ermüdend. Sie können dadurch stundenlang Ihre Lieblingsmusik hören, ohne davon jemals genug zu bekommen.