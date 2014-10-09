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Eingestellt
ORT7500/10
Das Original-Radio
Beschwören Sie mit dem Philips Original-Radio die gute alte Zeit. Der Charme der 50er Jahre des Philips Radiodesigns aus dem Jahr 1955 bietet in Kombination mit einer tollen Soundleistung leistungsstarke Bässe und kristallklares DAB+- und UKW-Radio. Sie können auch Musik kabellos von Smart-Geräten über Bluetooth wiedergeben.
Toller Sound - Design Digital-Radio
Mit DAB+ und Bluetooth
USB-Anschluss zum Laden
20 W
Anschluss zum Aufladen Ihrer mobilen Geräte wie Smartphones, iPhones und iPads über USB
Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.
Inspiriert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio ist eine Hommage an die ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "254". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmte Radio-Kultobjekten und Sammlerstücken geworden.
3.5
von 5
97
Bewertungen
Mitch
09/10/2014
Österreich
Der Klang und das Design sind der Hammer!
Über DAB zu hören, ist so ein schöner sauberer Klang!Der Klang erfüllt den ganzen Raum! Das Design ist schlicht und verbindet Retro mit Neuzeit! Es ist einfach ein schönes Schmuckstück! Philips, das habt ihr sehr gut gemacht! 1+ Bitte Setzen...!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ORT7500 Original-Radio verfasst
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C1309T
18/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
DAB+ mit Charme
Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.
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oktagon
09/03/2015
Deutschland
Genial
Ich habe zwei dieser Radios seit ca 1,5Jahren und bin sehr zufrieden. Guter Sound und geniales Design. Endlich mal ein schönes DAB Radio. Originell ist der Kartongriff welcher nach dem Auspacken als Schlüsselanhänger dient! Ich wünsche mir nur dass sich mehrere Radios koppeln lassen und vor allem dass individuelle Namen vergeben werden können. Wenn man mehrere dieser Radios benutzt weis man bei der Bluetoothauswahl nicht welches Radio man auswählt.
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