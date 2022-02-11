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Nose trimmer series 5000Nasenhaar-, Ohrenhaar-, Augenbrauen- & Detailtrimmer

NT5650/16

3.8
| (164) Bewertungen
Ultimativer Komfort ohne Ziepen
Der Philips Nasenhaartrimmer Series 5000 trimmt sanft Haare in der Nase, den Ohren und Augenbrauen mit Präzision. Die neue PrecisionTrim Technologie und das Schutzsystem sorgen für ein komfortables und effizientes Trimmen ohne Ziepen und Zupfen.
Alle Vorteile anzeigen

Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen

Ultimativer Komfort ohne Ziepen

  • 5 aufsteckbare Kammaufsätze (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasierer mit 2D-Konturenanpassung

  • 61 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen

Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen

Entfernen Sie unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare sanft und effizient. Achten Sie darauf, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein (nicht weiter als 0,5 cm) und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind. Schieben Sie für die Augenbrauen einen der beiden Kammaufsätze (3 und 5 mm) in die Rillen und trimmen Sie mit leichtem Druck gegen die Wuchsrichtung der Haare, um einen gleichmäßigen Schnitt auf die gewünschte Länge zu erzielen. Verwenden Sie zum Trimmen von Details den im Lieferumfang enthaltenen Kamm für den Detailtrimmer. Passen Sie den Schneidwinkel an, um mit dem Präzisions-Styleraufsatz Bart- oder Kinnbartkanten definiert zu kürzen.

Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.

Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Müheloses Trimmen aus jedem Winkel

Unser innovativer zweiseitiger Präzisionstrimmer schneidet schnell und mühelos aus jedem Winkel und in jede Richtung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

164

Bewertungen

11/02/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

hält was es verspricht

Gute Handhabung, leicht zu pflegen, schnell aufzuladen und Akku hält lange.

Vorteile

pflegeleichtes Produkt

Nachteile

keine

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25/03/2021

Österreich

Österreich

Endlich ein robuster Nasenhaartrimmer

Preiswert, massiv und sehr handlich, griffig und sehr standfest

Vorteile

Massiv

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30/08/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima Gerät

Macht genau was es soll . *************************

Vorteile

Keine

Nachteile

Keine

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.

  2. Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.