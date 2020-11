Haare in der Nase und den Ohren sowie Augenbrauen präzise trimmen

Entfernen Sie unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare sanft und effizient. Achten Sie darauf, dass die Nasenlöcher vor dem Gebrauch sauber sind. Führen Sie den Trimmer vorsichtig in die Nase ein (nicht weiter als 0,5 cm) und lassen Sie ihn langsam kreisen. Achten Sie beim Schneiden von Ohrenhaaren darauf, dass die Ohren frei von Wachs sind. Schieben Sie für die Augenbrauen einen der beiden Kammaufsätze (3 und 5 mm) in die Rillen und trimmen Sie mit leichtem Druck gegen die Wuchsrichtung der Haare, um einen gleichmäßigen Schnitt auf die gewünschte Länge zu erzielen. Verwenden Sie zum Trimmen von Details den im Lieferumfang enthaltenen Kamm für den Detailtrimmer. Passen Sie den Schneidwinkel an, um mit dem Präzisions-Styleraufsatz Bart- oder Kinnbartkanten definiert zu kürzen.