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Eingestellt

VisaPure MEN EssentialGesichtsreinigungsgerät

MS5030/01

4.7

| (33) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

Ultimative Gesichtsreinigung für Männer

Dank einzigartiger DualMotion-Technologie reinigt Philips VisaPure MEN Essential Ihr Gesicht bis zu 10 Mal gründlicher* als von Hand und sorgt für eine reine, glatte und strahlende Haut.

Alle Vorteile anzeigen

Für saubere, glatte und strahlende Haut

Ultimative Gesichtsreinigung für Männer

  • Ultimative Gesichtsreinigung

  • DualMotion-Technologie

Einzigartige DualMotion-Technologie für ultimative Reinigung

Einzigartige DualMotion-Technologie für ultimative Reinigung

Die einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation reinigt bis zu 10 Mal besser* als von Hand. Die Vibration entfernt sanft Öl, Schmutz und abgestorbene Hautzellen, und die Rotation sorgt für ein reineres Hautbild.

17.000 leistungsstarke Fäden für eine hervorragende Behandlung

17.000 leistungsstarke Fäden für eine hervorragende Behandlung

Die 17.000 leistungsstarken Borsten mit einem Durchmesser von 75 µm reinigen auch die Bereiche Ihres Gesichts, die von Hand nicht erreichbar sind. Sie entfernen Öl, Schmutz und abgestorbene Hautschüppchen gründlich, und Ihre Haut fühlt sich sauber und glatt an.

Koordinierte Fadenbewegungen zur Optimierung der Mikrozirkulation

Koordinierte Fadenbewegungen zur Optimierung der Mikrozirkulation

Die koordinierten Bewegungen der Borsten massieren sanft die Haut und erhöhen die Mikrozirkulation. Dadurch erhalten Sie ein angenehmes Reinigungserlebnis und eine strahlende Haut.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

33

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

22/04/2019

Deutschland

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Genial

Kann ich nur empfehlen möchte nicht mehr tauschen .

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Diese Bewertung wurde für VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gesichtsreinigungsgerät verfasst

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21/02/2019

Deutschland

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Liegt gut in der Hand

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28/02/2018

Deutschland

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Tolles Produkt

Ich benutze das Gerät seit dem Kauf täglich mit etwas Gesichtsreinigungslotion und bin sehr angetan. Die Haut fühlt sich danach glatter an und ist sehr schön gereinigt.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zur Reinigung per Hand, durch eine unabhängige Agentur in Südkorea 2015 an 30 Männern getestet.