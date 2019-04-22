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Eingestellt
Ultimative Gesichtsreinigung für Männer
Dank einzigartiger DualMotion-Technologie reinigt Philips VisaPure MEN Essential Ihr Gesicht bis zu 10 Mal gründlicher* als von Hand und sorgt für eine reine, glatte und strahlende Haut.
Ultimative Gesichtsreinigung
DualMotion-Technologie
Die einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation reinigt bis zu 10 Mal besser* als von Hand. Die Vibration entfernt sanft Öl, Schmutz und abgestorbene Hautzellen, und die Rotation sorgt für ein reineres Hautbild.
Die 17.000 leistungsstarken Borsten mit einem Durchmesser von 75 µm reinigen auch die Bereiche Ihres Gesichts, die von Hand nicht erreichbar sind. Sie entfernen Öl, Schmutz und abgestorbene Hautschüppchen gründlich, und Ihre Haut fühlt sich sauber und glatt an.
Die koordinierten Bewegungen der Borsten massieren sanft die Haut und erhöhen die Mikrozirkulation. Dadurch erhalten Sie ein angenehmes Reinigungserlebnis und eine strahlende Haut.
4.7
von 5
33
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Jazzman
22/04/2019
Deutschland
Genial
Kann ich nur empfehlen möchte nicht mehr tauschen .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gesichtsreinigungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jörgrene
21/02/2019
Deutschland
Liegt gut in der Hand
Kann ich nur empfehlen möchte nicht mehr tauschen .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Peter2102
28/02/2018
Deutschland
Tolles Produkt
Ich benutze das Gerät seit dem Kauf täglich mit etwas Gesichtsreinigungslotion und bin sehr angetan. Die Haut fühlt sich danach glatter an und ist sehr schön gereinigt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gesichtsreinigungsgerät verfasst
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Im Vergleich zur Reinigung per Hand, durch eine unabhängige Agentur in Südkorea 2015 an 30 Männern getestet.