Gleichmäßiges Trimmergebnis mit sauberen Konturen

Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 21 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen Schritten von bis zu 0,2 mm für kürzere und längere Bartstyles. Dank des schmalen Designs des Präzisionstrimmeraufsatzes gelingen scharfe Konturen und feine Details problemlos. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.