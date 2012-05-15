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Klassisches HiFi-Microsystem

MCM761/12

4

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Genießen Sie hervorragenden Sound mit dem klassischen Philips HiFi-Microsystem. Wandeln Sie Ihre Musik mit USB Direct ohne PC direkt in eine MP3-Datei um. Das HiFi-Microsystem hat ein elegantes Design mit Lautsprechern mit Holz-Finish für einen klassischen Look, der nie aus der Mode kommt.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie HiFi-Musik

Begeistert von Sound

  • Hochtonlautsprecher

  • 150 W

Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

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Diese Bewertung wurde für MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica verfasst

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24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

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Diese Bewertung wurde für MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem verfasst

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11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

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Diese Bewertung wurde für MCM761 Klassiek hifi-microsysteem verfasst

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