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Eingestellt

HarmonyKomponenten-HiFi-Microsystem

MCM7000/12

4.3

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie HiFi-Musik

Bereichern Sie Ihr Zuhause mit großartigem Sound von CD, MP3 Link und USB Direct mit diesem Philips MCM7000/12. HiFi-Kalotten-Hochtöner sorgen für detailgetreuen und natürlichen Sound, und mit der Höhen- und Bassregelung lassen sich die Töne anpassen. Das Aluminiumgehäuse bietet außerdem ein qualitativ hochwertiges Design.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Genießen Sie HiFi-Musik

  • HiFi-Kalotten-Hochtöner

  • CD, USB, UKW

  • 60 W, 4 HiFi-Lautsprecher

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

60 W RMS Gesamtausgangsleistung

60 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

HiFi-Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound

HiFi-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Die Kalotten-Hochtöner beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprachwiedergabe, klare Instrumentalwiedergabe und natürlichen Klang. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

1

16/08/2017

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

ottimo

ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component verfasst

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15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

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Diese Bewertung wurde für Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi verfasst

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10/02/2012

Nederland

Nederland

heel goed geluid

een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden

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Diese Bewertung wurde für Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp verfasst

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