Klanglich kann ich mir nicht vorstellen dass es in der Klasse besser geht: Keine Frequenz wird vergessen. Satte Bässe, präsente Mitten und klare Höhen. Probleme bekommt sie nur wenn man sie selbst über aux überlastet. Die 4 Klangbilder im DSC sind sehr gut eingestellt. Man bekommt den Sound den man grade möchte. Ich habe die Anlage jetzt seit 8 Jahren und sie klingt immernoch spitze. Nur die Haltbarkeit ist halt nicht für die Ewigkeit denn einwandfrei funktionieren nur noch der Aux Input, Radio und die Lautstärkeregelung. Anfang des zweiten Jahres ging zuerst das CD Fach kaputt. Dann ging sie via Media Markt in Reparatur. Ein halbes Jahr hielt es und dann hat sie angefangen meine CDs nicht mehr her zu geben. Später wollte sie sie auch nicht mehr lesen. Danach entschied sich der Usb Port zu das selbe zu tun. Im vierten Jahr dann konnte ich die Fernbedienung kaum noch bis dann gar nicht mehr benutzen. Jetzt im achten Jahr haben die Köpfe an der Anlage selbst angefangen zu spinnen. Zb der DBB und DSC fühlen sich gerne mal angesprochen wenn ich auf Source drücke. Wegen dem Bedienproblem habe ich mir mit einer Infrarot Fernbedienung App zu helfen gewusst. Mein Fazit ist dass ich die Anlage so lange benutzen werde wie es Irgendwie geht weil die Boxen selbst und die Frequenzweichen einfach der Hammer. Und ach, ich bin selbst Musiker und hab Ahnung vom Thema ;D PS: ich suche eine passende neue Fernbedienung. Vlt kann mir ja jemand der das liest helfen.