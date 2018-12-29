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Eingestellt
MCM398D/12
Genießen Sie Ihre Musik in HiFi-Klangqualität
Sie suchen immer das Modernste und Beste? Mit dem Philips MCM398D können Sie Ihre iPod-Musik laut über die Ladestation abspielen! Genießen Sie fantastische Klangqualität in einer kompakten Form, die in jeden Raum passt.
Ideal für den iPod
MP3/WMA-CD-Wiedergabe
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.4
von 5
7
Bewertungen
TommyJarvis5
29/12/2018
Deutschland
Klarer, detailreicher TOP Sound aber nicht unkaputtbar
Klanglich kann ich mir nicht vorstellen dass es in der Klasse besser geht: Keine Frequenz wird vergessen. Satte Bässe, präsente Mitten und klare Höhen. Probleme bekommt sie nur wenn man sie selbst über aux überlastet. Die 4 Klangbilder im DSC sind sehr gut eingestellt. Man bekommt den Sound den man grade möchte. Ich habe die Anlage jetzt seit 8 Jahren und sie klingt immernoch spitze. Nur die Haltbarkeit ist halt nicht für die Ewigkeit denn einwandfrei funktionieren nur noch der Aux Input, Radio und die Lautstärkeregelung. Anfang des zweiten Jahres ging zuerst das CD Fach kaputt. Dann ging sie via Media Markt in Reparatur. Ein halbes Jahr hielt es und dann hat sie angefangen meine CDs nicht mehr her zu geben. Später wollte sie sie auch nicht mehr lesen. Danach entschied sich der Usb Port zu das selbe zu tun. Im vierten Jahr dann konnte ich die Fernbedienung kaum noch bis dann gar nicht mehr benutzen. Jetzt im achten Jahr haben die Köpfe an der Anlage selbst angefangen zu spinnen. Zb der DBB und DSC fühlen sich gerne mal angesprochen wenn ich auf Source drücke. Wegen dem Bedienproblem habe ich mir mit einer Infrarot Fernbedienung App zu helfen gewusst. Mein Fazit ist dass ich die Anlage so lange benutzen werde wie es Irgendwie geht weil die Boxen selbst und die Frequenzweichen einfach der Hammer. Und ach, ich bin selbst Musiker und hab Ahnung vom Thema ;D PS: ich suche eine passende neue Fernbedienung. Vlt kann mir ja jemand der das liest helfen.
Diese Bewertung wurde für MCM398D HiFi-Microsystem verfasst
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teni
16/04/2017
Nederland
Gewoon prima!
heb deze versterker al vele jaren in mijn bezit. heb slechts enkele verbeterpunten: kwaliteit van de bedrukking de knoppen en het gebrek aan een simpele audio ingang aan de achterzijde. heb door dit laatste helaas een jackplug aan de voorzijde zitten, voor de audio van de pc. verder echt een topproduct voor deze prijs! staat hier al zeker meer dan 5 jaar! ipod functie heeft ook altijd goed gewerkt. helaas zijn de compatibele ipod's inmiddels kapot.
Diese Bewertung wurde für MCM398D Micro HiFi-systeem verfasst
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gaggou
27/10/2011
France
Peut mieux faire
La restitution du son est bonne. La puissance est suffisante. L'utilisation de dock se fait assez simplement. toutefois, il manquait un embout pour mon ipod nano. J'ai du utiliser celui vendu avec l'ipod, et du coup, ça faisait moche entre le noir de la chaine et le blanc de l'embout. Le fait de pouvoir déporter le dock permet de mettre la chaine sur une étagère sans se soucier de la place que prendrait l'ipod au dessus. Je trouvais le son au minimum trop fort pour être une musique douce pour m'endormir. La télécommande peut paraitre contre-intuitive sur certaines fonctionalités (le bouton power n'allume pas la chaine, par exemple). Il manque à mon goût quelques fonctionnalités. J'avais choisi ce produit (un peu) par dépit, car j'aurais aussi voulu avoir une entrèe line in RCA à l'arrière, et je me suis donc contenté de l'entrée jack en façade. De même, j'aurais voulu un lecteur de cartes SD, et j'ai du faire avec le lecteur de clé USB, qui, du coup, avait la clé en façade qui fait moche.
Diese Bewertung wurde für MCM398D Microchaîne hi-fi verfasst
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