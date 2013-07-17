Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
MCM305/12
Begeistert von Sound
Genießen Sie hervorragenden Sound mit der klassischen Mini Stereoanlage von Philips. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design mit klassischem Holzfinish, das nie aus der Mode kommt.
30 W
Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.
3.7
von 5
13
Bewertungen
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM305 Classic-microgeluidssysteem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM305 Classic-microgeluidssysteem verfasst
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM305 Classic-microgeluidssysteem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM305 Classic-microgeluidssysteem verfasst