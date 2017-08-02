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Eingestellt
MCM2350/12
Mehr Leistung für satte Klänge
Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Diese Philips Microsystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder und sorgt mit einer Kombination aus 70 W Ausgangsleistung und Bassreflex-Lautsprechern für kräftigen Klang und satte Bässe.
CD, MP3-CD, USB, UKW
70 W
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
3.1
von 5
7
Bewertungen
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst
Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Vorteile
Qualité de son
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst
Datum der Benutzung 2020-07-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2020-07-06
Ludawigo
29/01/2024
Deutschland
Mit gefällt das Produkt
Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis
Vorteile
Guter Klang, schöner Bass
Nachteile
Kein Bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2350 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2022-01-29