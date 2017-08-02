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Eingestellt

Mini Stereoanlage

MCM2350/12

3.1

| (7) Bewertungen

Mehr Leistung für satte Klänge

Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Diese Philips Microsystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder und sorgt mit einer Kombination aus 70 W Ausgangsleistung und Bassreflex-Lautsprechern für kräftigen Klang und satte Bässe.

Alle Vorteile anzeigen

Mehr Leistung für satte Klänge

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • 70 W

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

7

Bewertungen

3

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Vorteile

Qualité de son

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2350 Microchaîne verfasst

Datum der Benutzung 2020-07-06

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Mit gefällt das Produkt

Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis

Vorteile

Guter Klang, schöner Bass

Nachteile

Kein Bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2350 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2022-01-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2350 Mini Stereoanlage verfasst

Datum der Benutzung 2022-01-29

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