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Eingestellt
MCM233/12
Begeistert von Sound
Diese schlanke und flache Philips Mini Stereoanlage MCM233/12 kann an der Wand montiert werden und passt in jeden Raum. Genießen Sie Ihre Musik-CDs, oder schließen Sie Ihren tragbaren Player an den USB Direct-Anschluss oder den MP3 Link an, und erleben Sie umfassenden Musikgenuss.
20 W
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
3.7
von 5
35
Bewertungen
Solange
04/01/2011
België
GENIALE
Je viens de la recevoir elle est superbe et excellente au son, très beau cadeau que j'ai reçu et ma collègue en a commandé une aujourd'hui pour son mari, effet boule de neige, c'est de saison n'est ce pas, Solange
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Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
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CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
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