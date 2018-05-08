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DVD Komponenten-Microsystem

MCD183/12

4

| (8) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Das Philips DVD Komponenten-Microsystem garantiert raumfüllenden Sound wie im Kino. Mit dem Lautsprechersystem mit einer Gesamtausgangsleistung von 100 W RMS fühlen Sie die Soundeffekte. Das Gerät ist außerdem mit USB Direct für Foto- und Musikwiedergabe ausgestattet.

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Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Begeistert von Sound

  • 100 W

  • Subwoofer

Weckfunktion/Sleep-Timer

Weckfunktion/Sleep-Timer

Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

8

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

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Diese Bewertung wurde für MCD183 DVD Micro Theater verfasst

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Diese Bewertung wurde für MCD183 DVD Micro Theater verfasst

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

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Diese Bewertung wurde für MCD183 Sistema micro DVD Component verfasst

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Diese Bewertung wurde für MCD183 Sistema micro DVD Component verfasst

07/04/2010

United Kingdom

United Kingdom

Good value - excellent service

Decent little system for the price. We didn't need a big 5:1 set for the size of room. We used this set to tie everything together [TV, PVR, mp3, DVD, etc] whic it does very well. Easy to set up, most cables are included. It has a number preset sounds rather than a proper equalizer which means you have to fiddle about to find the best one for what you are playing, but that's clearly specified in the ads and what do you expect when bigger setups are 2 or 3 times the price. Major gripe is the dimness of the display panel. Philips replaced the first, but second one not much different, you can't read it from more than 4-5 feet. Must say how helpful and quick Philips were with tech support and exchanging the unit. Top marks; dial the number and speak to real people. Only other problem is the mp3 menus which don't show all of the track name. All in all, a pleasing product and a very good service.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD183 DVD Micro Theatre verfasst

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