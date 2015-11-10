Der Philips M2BT ist ein gut durchdachtes, klanglich beeindruckendes Bluetooth Headset. Schon beim Auspacken merkt man, hier wurde mitgedacht. Das Headset lässt sich leicht aus der Verpackung heben und nach ein paar Stunden Ladezeit bereit für den ersten Einsatz. Der Philips M2BT ist sehr gut und hochwertig verarbeitet. Lediglich der Drehknopf für Lautstärke und der Druckknopf für Titel vor und zurück wirkt etwas wackelig und billig. Das Koppel mit dem iPhone funktioniert problemlos und schon kann es losgehen. Als erstes kommt die Hörprobe mit verschiedenen Musikstücken. Der erste Eindruck ist beeindruckend. Die Bässe kommen satt und reichen tief herab, die Mitten sind präsent und die Höhen ertönen klar aus dem Headset. Die Musik klingt luftig und wird räumlich gut abgebildet. Das Detailreichtum stimmt ebenfalls. Insgesamt ist der Klang stimmig und angenehm. Hierbei ist der Unterschied zwischen Bluetooth und Kabel minimal. Im BT Betrieb ist ein leichtes Rauschen vernehmbar, was bei leisen Passagen stören könnte. Der Philips sitzt fest, aber sehr angenehm. Auch nach Stunden sitzt er noch angenehm. Die Tasten sind sehr gut erreichbar und lassen sich einfach bedienen. Die Polster sind sehr gut und hochwertig verarbeitet und liegen angenehm auf dem Ohr an. Leider ist beim iPhone die Lautstärke mit dem BT Headset synchron. Dadurch ist die minimale Lautstärke in ruhiger Umgebung für mein Empfinden zu laut. Es ist nicht möglich, die Lautstärkeregelung zu entkoppeln. Das Vorgängermodell hatte dieses Verhalten nicht. Hier die wichtigsten Punkte nach Schulnoten bewertet: 1 -> klanglicher Gesamteindruck 1 -> Höhen 1 -> Mitten 1 -> Bässe 2 -> Detailreichtum 2 -> räumliche Darstellung 1 -> Handhabung 1 -> Design und Farbe 1 -> Tragekomfort 1 -> Akkulaufzeit 2 -> passive Geräuschdämmung 2 -> Verarbeitung FAZIT: Der Philips M2BT ist nicht ganz billig, aber sein Geld wert. Verarbeitung, Bedienung und Klang sind stimmig. Leider mir im BT Betrieb zu laut. Deshalb habe ich ihn zurückgeschickt.