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Eingestellt
M2BTBK/00
Kabelloses HiFi-Erlebnis – an jedem Ort
Ob zu Hause oder unterwegs, mit dem Fidelio M2BT genießen Sie überall Sound in HD-Qualität und eine nahtlose Bluetooth®-Konnektivität. NFC-Technologie sorgt für die kabellose Kopplung mit nur einer Berührung, und über die intuitiven Bedienelemente können Sie leicht und bequem zwischen Musik und Anrufen wechseln.
High Resolution Audio
On-Ear
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
NFC
High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.
Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.
Der Fidelio Kopfhörer verfügt über eine akustische Abschirmung, die auf einer speziell entwickelten Spannsicherung in der internen Kammer basiert, die unnötigen Klangverlust vermeidet und sämtliche Sounddetails bewahrt. Sie erhalten nicht nur eine hervorragende Basswiedergabe, sondern genießen auch jedes Detail Ihrer Musik, ohne Personen in Ihrer Umgebung zu stören.
3.0
von 5
31
Bewertungen
Feldmaus1980
10/11/2015
Deutschland
Super
Habe das Produkt zwar erst gestern gekauft, bin aber begeistert. Super Trágekomfort, rutscht nicht, fühlt sich angenehm an und es gibt keine heissen Ohren :-) Kopplung per NFC ist supereinfach. Nur ein, zwei Knöpfe drücken und die Verbindung steht. Soundqualität sowohl per Kapel, als auch per bluetooth nicht zu bemängeln und das bei wechselnden Style von Peter Hollens (Acapella) über Lindsey Stirling (Violine) und den PianoGuys (Piano/Chello) bis zu Rammstein und Nightwish. Das einzige Manko ist bestenfalls das fehlende Netzteil. Doch ist dieses zu verkraften, da ohnehin für Handy und/oder Tab eines vorhanden ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M2BTBK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst
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Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones verfasst
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JimmyBGood
17/01/2016
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Great sound, very portable, long battery life
Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.
Diese Bewertung wurde für Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones verfasst
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