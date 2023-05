Lange Akkulaufzeit in verschiedenen Lichtmodi

Der Philips Xperion 6000 Penlight ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Akkulaufzeit für all Ihre Inspektionsaufgaben an einem Arbeitstag: Unser Penlight ist bis zu 5,5 Stunden im Eco-Modus, 3 Stunden im Boost-Modus und 3,5 Stunden als Spotlicht nutzbar. Der Philips Xperion 6000 Penlight verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 1,6 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.