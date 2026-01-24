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LUM11362U92X2/10
11362U92X2
Bestimmen Sie die Helligkeit in der Dunkelheit
Mit der Philips Ultinon Pro9200 erleuchten Sie die Dunkelheit – diese Lampe ist das Highlight unserer LED-Retrofit-Beleuchtungslösungen. Genießen Sie leistungsstarke und hochmoderne LED-Technologie mit bis zu 400 %* mehr Helligkeit von unserer kompaktesten Lampe, die auf dem Markt erhältlich ist.
LED-HL [≈H9/H11]
Bis zu 400 % helleres Licht
Breite Flottenkompatibilität
Hochwertige Ausführung und Sicherheit
Packung mit: 2
Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe kombiniert die Leistung von LED-Technologie mit einem ultrakompakten Gehäuse für jede Beleuchtungsanwendung. Profitieren Sie von 30 % weniger Platzbedarf als beim Vorgängermodell – für eine mühelose Montage selbst in den schmalsten Scheinwerfern. Die Nachrüstung ist einfach und bietet leidenschaftlichen Fahrern und Tunern reibungslose Funktionsfähigkeit.
Immer gute Sicht im Straßenverkehr. Unsere Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen wurden sorgfältig dafür entwickelt, dass Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren ausleben können. Sie bieten unerreichte Leistung und hervorragende Sicht während der Fahrt. Dank unserer einzigartigen LED-Auswahl und der sorgfältigen Produktentwicklung erhalten Sie eine unvergleichliche Helligkeit von bis zu 400 % über dem gesetzlichen Minimum für Halogenlampen. Straßenschilder sowie die Straße, die vor Ihnen liegt, lassen sich dank dem einzigartigen optimalen Spektrum besser erkennen. Unsere Lampen ermöglichen eine sichere Navigation.
Erleben Sie Fahrsicherheit und Präzision mit der Philips Ultinon Pro9200. Dank der präzisen Positionierung der LED-Chips in unseren Philips Ultinon Pro9200 Lampen erhellt das Licht die Straße genau dort, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden. Unsere Lampen verfügen außerdem über unsere innovative Philips SafeBeam Technologie, die für einen erstklassigen Lichtstrahl und eine blendfreie Lichtverteilung sorgt. Das bedeutet optimale Sicht während der Fahrt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
Simboc2004
24/01/2026
United Kingdom
Verifizierter Käufer
A brilliant upgrade!
These bulbs are awesome! The best upgrade I have made to my car
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance verfasst
Datum der Benutzung 2025-12-24
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro9200 HL 11362U92X2 Unrivalled LED automotive performance verfasst
Datum der Benutzung 2025-12-24
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Nicht ECE-konform, nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen. Sie sind für die Einhaltung der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien, finden Sie unter philips.com/auto-warranty. Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und den nicht-kommerziellen Gebrauch.