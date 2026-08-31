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  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • 11336U92X2 Philips H3-LED-Scheinwerferlampe Ultinon Pro9200
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Ultinon Pro9200 HLUnvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

LUM11336U92X2/10

11336U92X2

Bestimmen Sie die Helligkeit in der Dunkelheit

Mit der Philips Ultinon Pro9200 erleuchten Sie die Dunkelheit – diese Lampe ist das Highlight unserer LED-Retrofit-Beleuchtungslösungen. Genießen Sie leistungsstarke und hochmoderne LED-Technologie mit bis zu 400 %* mehr Helligkeit von unserer kompaktesten Lampe, die auf dem Markt erhältlich ist.

Alle Vorteile anzeigen

Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Bestimmen Sie die Helligkeit in der Dunkelheit

  • LED-HL [~H3]

  • Hervorragende Helligkeit

  • Breite Flottenkompatibilität

  • Hochwertige Ausführung und Sicherheit

  • Packung mit: 2

Ultrakompaktes Design für Kompatibilität mit vielen Fahrzeugen

Ultrakompaktes Design für Kompatibilität mit vielen Fahrzeugen

Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe kombiniert die Leistung von LED-Technologie mit einem ultrakompakten Gehäuse für jede Beleuchtungsanwendung. Profitieren Sie von 30 % weniger Platzbedarf als beim Vorgängermodell – für eine mühelose Montage selbst in den schmalsten Scheinwerfern. Die Nachrüstung ist einfach und bietet leidenschaftlichen Fahrern und Tunern reibungslose Funktionsfähigkeit.

Helleres Licht auf der Straße

Helleres Licht auf der Straße

Die Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen bieten hervorragende Sicht während der Fahrt. Dank unserer einzigartigen LED-Auswahl und der sorgfältigen Produktentwicklung erhalten Sie eine unvergleichliche Helligkeit weit über dem gesetzlichen Minimum für Halogenlampen. Straßenschilder sowie die Straße, die vor Ihnen liegt, lassen sich dank dem einzigartigen optimalen Spektrum besser erkennen. Unsere Lampen ermöglichen eine sichere Navigation.

Licht, wo immer Sie es benötigen

Licht, wo immer Sie es benötigen

Erleben Sie Fahrsicherheit und Präzision mit der Philips Ultinon Pro9200. Dank der präzisen Positionierung der LED-Chips in unseren Philips Ultinon Pro9200 Lampen erhellt das Licht die Straße genau dort, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden. Unsere Lampen verfügen außerdem über unsere innovative Philips SafeBeam Technologie, die für einen erstklassigen Lichtstrahl und eine blendfreie Lichtverteilung sorgt. Das bedeutet optimale Sicht während der Fahrt.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Nicht ECE-konform, nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen. Sie sind für die Einhaltung der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

  3. Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien, finden Sie unter philips.com/auto-warranty. Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und den nicht-kommerziellen Gebrauch.