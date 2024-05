Konform mit Automobilstandards

Die fortschrittliche Beleuchtungstechnik von Philips hat in der Automobilbranche seit über 100 Jahren ihren festen Platz. Wir wissen, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer hervorragenden Integration in moderne, anspruchsvolle Fahrzeuge abhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an den Branchenstandards. Unsere Philips Ultinon Access LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.