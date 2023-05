Zubehör zur Magnetbefestigung für den Freihandbetrieb

Der Philips PJH10 Strahler verfügt über zwei im rotierenden Griff eingebaute Magnete. Sie können den Strahler auf jeder Metalloberfläche anbringen. Er eignet sich ideal für die Verwendung in einer Garage oder an anderen Orten. Es gibt auch einen M8-Loch am Griff, um ein Stativ befestigen zu können.