Vollständige Aufladung in nur 2,5 Stunden

Die kompakte LED-Lampe von Philips wurde so konzipiert, dass sie Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung steht. Die mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebene LED-Inspektionslampe RCH5 wird in bis zu 2,5 Stunden vollständig aufgeladen. So wird eine maximale Nutzung der LED-Leuchte sichergestellt.