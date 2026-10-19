Besser sehen, besser arbeiten

Die ultraschlanke, wiederaufladbare Philips LED-Inspektionslampe ist das perfekte Werkzeug für schnelle Inspektionsaufgaben. Die flexible, hochwertige LED-Lampe mit 180° Ausleuchtung vermeidet die Bildung von Schatten. Der um 360° drehbare Haken und der starke Magnet ermöglichen Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.