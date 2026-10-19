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Eingestellt

LED Inspection lampsWiederaufladbare kompakte Arbeitsleuchte RCH5

LPL32X1

Besser sehen, besser arbeiten

Die ultraschlanke, wiederaufladbare Philips LED-Inspektionslampe ist das perfekte Werkzeug für schnelle Inspektionsaufgaben. Die flexible, hochwertige LED-Lampe mit 180° Ausleuchtung vermeidet die Bildung von Schatten. Der um 360° drehbare Haken und der starke Magnet ermöglichen Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.

Alle Vorteile anzeigen

Kompakte, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte

Besser sehen, besser arbeiten

  • Hochwertige LED

  • 110 lm Boost-Modus/55 lm Eco-Modus

  • Neues, um 180° drehbares Gehäusedesign

  • Ultra-kompaktes Taschenformat

Um 180° schwenkbarer Leuchtenkopf für maximale Flexibilität

Um 180° schwenkbarer Leuchtenkopf für maximale Flexibilität

Die LED-Inspektionslampe RCH5 verfügt über einen flexiblen Leuchtenkopf, der sich um bis zu 180° neigen lässt. So erkennen Sie selbst kleinste Details.

Um 360° drehbarer und einklappbarer Haken

Um 360° drehbarer und einklappbarer Haken

Mit dem einstellbaren und einklappbaren Haken können Sie diese professionelle Arbeitslampe aufhängen. So haben Sie Ihre Hände für die anstehenden Arbeiten frei.

Langlebiger Lithium-Ionen-Akku

Langlebiger Lithium-Ionen-Akku

Die wiederaufladbare Philips LED-Leuchte RCH5 wird über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ohne "Memory-Effekt" betrieben und bietet bis zu 300 Ladezyklen.

Technische Daten

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