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Eingestellt
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Besser sehen, besser arbeiten
Philips Penlight Premium Gen2 bietet eine völlig neue Kombination aus hochwertiger Lichtleistung einer Inspektionslampe und eines Lichtzeigers, neuem Aluminiumgehäuse und Festigkeit gegenüber Chemikalien, Wasser und Staub in einem schmalen Stift. Eine wahre All-in-one-Lösung!
Hochwertige LED
145 lm + Zeiger mit 120 lm
Robustes Aluminiumgehäuse
Wiederaufladbar per USB
"Das Philips Penlight Premium Gen2 verfügt über einen Abstrahlwinkel von bis zu 90°, um einen großen Bereich zu beleuchten und schnelle Inspektionen zu vereinfachen."
Sie ärgern sich über die niedrige Qualität Ihres Spotlichts? Keine Sorge! Der neue Penlight Premium Gen2-Zeiger bietet ein Spotlicht mit leistungsstarken 120 Lumen, mit dem können Sie sehen, was anderen verborgen bleibt. Dank des besonders schlanken Designs kann das Philips Penlight Gen2 in sehr enge Bereiche leuchten und beleuchtet mit der starken LED-Lichtquelle einfach alles.
Das sollten Sie nicht verpassen! Das kleine Philips Penlight Premium Gen2 steckt voller Energie und bietet mit seinen hochwertigen, weißen LEDs eine hervorragende Lichtleistung von 145 Lumen. Dieser schlanke Begleiter stellt sicher, dass Sie beim Versuch, auch kleinste Details zu erkennen, nicht im Dunkeln tappen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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