Leistungsstarkes Spotlicht: 120 Lumen

Sie ärgern sich über die niedrige Qualität Ihres Spotlichts? Keine Sorge! Der neue Penlight Premium Gen2-Zeiger bietet ein Spotlicht mit leistungsstarken 120 Lumen, mit dem können Sie sehen, was anderen verborgen bleibt. Dank des besonders schlanken Designs kann das Philips Penlight Gen2 in sehr enge Bereiche leuchten und beleuchtet mit der starken LED-Lichtquelle einfach alles.