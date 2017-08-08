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LED Inspection lampsMotorhaubenlampe mit Kabel CBL50

LPL24X1

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Besser sehen, besser arbeiten

Die Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung von 900 Lumen und stellt so die Ausleuchtung Ihrer gesamten Arbeitsumgebung sicher. Dank einstellbarer Teleskophalterung leuchtet die LED-Motorhaubenlampe jeden Motor und jeden Winkel im Fahrzeuginnenraum aus.

Alle Vorteile anzeigen

Professionelles Beleuchtungswerkzeug

Besser sehen, besser arbeiten

  • Hochwertige LED

  • Ultra-Lichtleistung von 900 lm

  • Teleskophalterung mit Haken

  • Superschlankes Design

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 100°

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 100°

Der breite Abstrahlwinkel von 100° ermöglicht Ihnen, sich auf Einzelheiten zu konzentrieren und die richtige Menge an benötigtem Licht einzusetzen.

Hochwertiges LED-Licht, bis zu 900 Lumen

Eine leistungsstarke Lichtleistung von 900 Lumen stellt sicher, dass Sie beim Versuch, auch kleinste Details zu erkennen, nicht im Dunkeln tappen.

Besiegen Sie die Dunkelheit mit natürlichem Licht

Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6000 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50 verfasst

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