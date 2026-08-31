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Neu
L5/00
Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
Geben Sie Ihrer Lieblingsmusik Raum zur Entfaltung. Diese kabellosen Premium-Over-Ear-Kopfhörer vereinen exquisiten Fidelio-Klang mit außergewöhnlichem Komfort und unserer bisher intelligentesten Geräuschregelung. Setzen Sie sie auf und lassen Sie sich mitreißen.
Exquisiter natürlicher Klang
Adaptive Geräuschunterdrückung
Leichter Tragekomfort den ganzen Tag
Hervorragende Gesprächsqualität
Speziell entwickelte, keramikbeschichtete Kalottentreiber mit Seidenaufhängung erzeugen einen ausgewogenen, natürlichen Klang, der Sie tief in die Musik eintauchen lässt. Von straffen, kontrollierten Bässen über warme Mitten und brillante Höhen bis hin zur präzisen Trennung der Instrumente – Ihre Lieblingstitel bekommen Raum zum Atmen.
Intelligentere Algorithmen passen sich laufend an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an und sorgen so mühelos für ein immersives Hörerlebnis. Veränderungen bei der Abdichtung der Ohrmuscheln während Ihrer Bewegungen werden ausgeglichen, während der Awareness-Modus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Umgebungswahrnehmung fühlt sich genau richtig an.
Ein präzisionsgefertigter Rahmen und ein weicher Kopfbügel aus Proteinleder verteilen das Gewicht gleichmäßig, während die ovalen Ohrmuscheln für eine effektive passive Geräuschisolierung sorgen. Über ein berührungsempfindliches Bedienfeld lässt sich die Lautstärke bequem mit den Fingerspitzen regeln, und die Musikwiedergabe wird angehalten, sobald Sie die Kopfhörer abnehmen.
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