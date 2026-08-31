Adaptive Geräuschunterdrückung, besser abgestimmt als je zuvor

Intelligentere Algorithmen passen sich laufend an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an und sorgen so mühelos für ein immersives Hörerlebnis. Veränderungen bei der Abdichtung der Ohrmuscheln während Ihrer Bewegungen werden ausgeglichen, während der Awareness-Modus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Umgebungswahrnehmung fühlt sich genau richtig an.