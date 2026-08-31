ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hauptbild
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts mit Zubehör

Neu

FidelioOver-Ear-Kopfhörer

L5/00

Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

Geben Sie Ihrer Lieblingsmusik Raum zur Entfaltung. Diese kabellosen Premium-Over-Ear-Kopfhörer vereinen exquisiten Fidelio-Klang mit außergewöhnlichem Komfort und unserer bisher intelligentesten Geräuschregelung. Setzen Sie sie auf und lassen Sie sich mitreißen.

Alle Vorteile anzeigen

Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

  • Exquisiter natürlicher Klang

  • Adaptive Geräuschunterdrückung

  • Leichter Tragekomfort den ganzen Tag

  • Hervorragende Gesprächsqualität

Exquisit. Der charakteristische Philips Fidelio Sound

Exquisit. Der charakteristische Philips Fidelio Sound

Speziell entwickelte, keramikbeschichtete Kalottentreiber mit Seidenaufhängung erzeugen einen ausgewogenen, natürlichen Klang, der Sie tief in die Musik eintauchen lässt. Von straffen, kontrollierten Bässen über warme Mitten und brillante Höhen bis hin zur präzisen Trennung der Instrumente – Ihre Lieblingstitel bekommen Raum zum Atmen.

Adaptive Geräuschunterdrückung, besser abgestimmt als je zuvor

Adaptive Geräuschunterdrückung, besser abgestimmt als je zuvor

Intelligentere Algorithmen passen sich laufend an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an und sorgen so mühelos für ein immersives Hörerlebnis. Veränderungen bei der Abdichtung der Ohrmuscheln während Ihrer Bewegungen werden ausgeglichen, während der Awareness-Modus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Umgebungswahrnehmung fühlt sich genau richtig an.

Fidelio Design. Außergewöhnlicher Komfort, federleichtes Tragegefühl

Fidelio Design. Außergewöhnlicher Komfort, federleichtes Tragegefühl

Ein präzisionsgefertigter Rahmen und ein weicher Kopfbügel aus Proteinleder verteilen das Gewicht gleichmäßig, während die ovalen Ohrmuscheln für eine effektive passive Geräuschisolierung sorgen. Über ein berührungsempfindliches Bedienfeld lässt sich die Lautstärke bequem mit den Fingerspitzen regeln, und die Musikwiedergabe wird angehalten, sobald Sie die Kopfhörer abnehmen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.