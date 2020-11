Bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** für mühelose Reinigung

Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Weiche, flexible Seiten aus Gummi des Premium White Bürstenkopf passen sich den einzigartigen Konturen Ihres Mundes an. Die Borsten passen sich Zahnfleisch und Zähnen an mit bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** als bei einem normalen Bürstenkopf und sorgen für eine Tiefenreinigung, sogar in schwer zugänglichen Bereichen. Die adaptive Reinigungstechnologie absorbiert übermäßigen Druck und ermöglicht eine sanfte Führung entlang des Zahnfleischrandes sowie eine verbesserte Schwingbewegung für ein einzigartiges Mundgefühl und eine hervorragende Reinigung.