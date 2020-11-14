Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*
Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra**** die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**
Mit DiamondClean-Zahnbürste
mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf
Ladeglas, USB-Reiseladeetui
Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.
AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***
4.1
von 5
150
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
ChrisWin
14/11/2020
Österreich
Verifizierter Käufer
So macht Mundhygiene/Zahnreinigung Spaß!
Akku sowie Putzleistung sehr gut, einfache & verbesserte Bedienung speziell bei der Putzprogrammwahl (nun als eigene Taste!) der elektrischen Zahnbürste. Liegt gut in der Hand bzw. leicht zwischen den Fingern. Zahnbürste "erkennt" den gewählten Bürstenkopf und wählt das "passende" Programm aus. Auch die Airfloß Pro ist leicht bedienbar und angenehm anzuwenden! So macht Zahnreinigung/Mundhygiene einfach mehr Spaß! :-)
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Benutzung 2019-10-14
Danyda2802
02/06/2017
Österreich
Reinigung toll
Ich liebe die neue Zahnbürste! Als zahnärztliche Assistentin ein Must have Produkt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8491/03 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8491/03 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
elwell
10/06/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Kauf für gepflegte Zähne
Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.
Vorteile
Saubere Zähne und saubere Implantate
Nachteile
Ersatzdüsen für den Airfloss-Ultra sind schlecht zu bekommen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Benutzung 2021-05-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Benutzung 2021-05-10
oder Sie erhalten Ihr Geld zurück
bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".
Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen
Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.
je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung