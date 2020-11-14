Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.