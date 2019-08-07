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Eingestellt
HX8255/02
Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.
Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss die einfachste Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an Stellen, die mit einer Zahnbürste nicht erreicht werden.
Mit 3 Düsen
1 Düsenbehälter
Reiseetui
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
3.4
von 5
131
Bewertungen
Micha1965
07/08/2019
Österreich
Supper
Vom Philips Sonicare AirFloss zur Zahnzwischenraumreinigung bin ich so begeistert das ich mir nun auch ein weitertes Gerät Philips zugelegt habe. Bei der anwendung verwende ich jedoch kein Wasser sonder Mundspühlwaser da sonst der Strahl aus der Düse zu hart ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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HAPAL
17/06/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Ein plus für die Zahnpflege
Hervorragendes Gerät zur Pflege des Zahnfleisch.Nach dem Zähneputzen mit Sonicare noch ein paar Sekunden für die Pflege des Zahnfleisch opfern und dieses wird schon nach kurzer Zeit wieder straffer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lotte
07/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
tolles Gerät
Wir haben den AirFloss seit einigen Wochen in Verwendung und sind sehr zufrieden. Die Zahnzwischenräume werden ordentlich gereinigt und der Akku hält auch mindestens 2 - 3 Wochen. Ich würde das Gerät auf jeden Fall wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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als manuelles Zähneputzen allein