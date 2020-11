Eine dreifache Lösung gegen Mundgeruch

Bis zu 80 % des Mundgeruchs stammen von geruchsbildenden Bakterien, die sich tief in der porösen Oberfläche Ihrer Zunge ansammeln und verstecken. TongueCare+ kombiniert drei leistungsstarke Komponenten, die zusammen eine fortschrittliche Lösung für frischen Atem bilden. Die innovative Zungenbürste mit 240 Mikroborsten passt sich an die Konturen der Zunge an, um Mundgeruch verursachende Bakterien unter der Oberfläche zu entfernen. Das speziell entwickelte BreathRx Zungenspray tötet 99 % der Bakterien, die Mundgeruch verursachen*, und neutralisiert verbleibende Gerüche. Die Sonicare Schalltechnologie löst und beseitigt Ablagerungen mit 31.000 Bewegungen pro Minute.