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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Kleinere Größe. Gezielte Reinigung.
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Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanMini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6072/05

4.4
| (37) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Kleinere Größe. Gezielte Reinigung.
Der DiamondClean-Zahnbürstenkopf ist perfekt für diejenigen geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlendes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Reinigung zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.
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Fortschrittliche Reinigung gegen Verfärbungen und für weiße Zähne

Kleinere Größe. Gezielte Reinigung.

  • Doppelpack

  • Kompaktes Design

  • Aufsteckbar

  • Hervorragende Reinigung, weißere Zähne.

Weißere Zähne in nur einer Woche

Weißere Zähne in nur einer Woche

Der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur sieben Tagen.

Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.

Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

37

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

22/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist Klasse

Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

30/03/2018

Deutschland

Deutschland

Mein Zahnarzt und ich sind begeistert

Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

18/02/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Putzeigenschaft

Da wir ein vier Personen Haushalt sind wäre es sehr von Vorteil wenn es zu diesem Artikel vier farbige Ringe zur besseren Kennzeichnung der einzelnen Bürstenköpfe geben würde. Vielleicht als kleiner Hinweis für Verbesserung in der Zukunft. Sonst ein optimales Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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