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Eingestellt
Erweitern und vereinfachen Sie Ihr Home Entertainment
Möchten Sie Ihren DVD-Player oder -Recorder in ein vollständiges Home Entertainment-System verwandeln? Schließen Sie ihn einfach an dieses elegante Digital Receiver-System an, um ein audiovisuelles Erlebnis und eine exakte Musikwiedergabe wie im Kino zu erleben.
Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTR3464 Digitale A/V-ontvanger verfasst
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