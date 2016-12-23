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Eingestellt

Soundbar-Lautsprecher

HTL5160B/12

3.2

| (27) Bewertungen

Einzigartige Stimmklarheit mit 3.1 CH

Rüsten Sie Ihren Fernseher mit verbesserter Stimmklarheit und Virtual Surround Sound auf, und genießen Sie so ein schönes Klangerlebnis wie im Kino. Erleben Sie über diesen Google Cast-fähigen Soundbar-Lautsprecher hochwertigen Sound und nahtlose Wiedergabe bei Ihren bevorzugten Musik-Apps.

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mit Google Cast und Spotify Connect

Einzigartige Stimmklarheit mit 3.1 CH

  • 3.1 CH Kabelloser Subwoofer

  • Google Cast und Spotify Connect

  • Bluetooth und NFC

  • 1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang

2-Wege-Lautsprecher für optimale Klarheit und Dynamikumfang

2-Wege-Lautsprecher für optimale Klarheit und Dynamikumfang

2-Wege-Lautsprecher für optimale Klarheit und explosiven Dynamikumfang

One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

Spotify Connect für eine mühelose native App-Erfahrung

Spotify Connect für eine mühelose native App-Erfahrung

Mit Spotify Connect können Sie Musik ganz einfach von jedem Raum im Haus aus mit Ihrem Smartphone als Fernbedienung durchsuchen, entdecken und wiedergeben. Durch eine direkte Verbindung mit Spotify können Sie Musik direkt über die Cloud wiedergeben, sodass Ihr Smart-Gerät für Anrufe, Videos oder sogar außerhalb der Reichweite verwendet werden kann, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen. Dies schont den Akku, da der Energieverbrauch für die Musikwiedergabe minimiert wird. Alle Spotify-Funktionen sind verfügbar – von den fertigen Wiedergabelisten bis zu den hohen Abtastraten. Alles, was Sie benötigen, um neue Musik zu entdecken und zu hören.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

27

Bewertungen

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Diese Bewertung wurde für HTL5160B Barre de son verfasst

Diese Bewertung wurde für HTL5160B Barre de son verfasst

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTL5160B Soundbar speaker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTL5160B Soundbar speaker verfasst

26/10/2016

Nederland

Nederland

Makkelijk aan te sluiten soundbar

De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTL5160B SoundBar-luidspreker verfasst

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Diese Bewertung wurde für HTL5160B SoundBar-luidspreker verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Verfügbarkeit von Musikdiensten ist abhängig vom Land. Weitere Informationen erhalten Sie auf den entsprechenden Websites der Musikdienste.

  2. Für diesen Lautsprecher ist ein Spotify Premium-Konto erforderlich.