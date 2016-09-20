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Eingestellt

Viva CollectionZerkleinerer

HR1399/80

2

| (7) Bewertungen

Genießen Sie jeden Tag selbstgemachte Speisen

Mit dem Philips Zerkleinerer können Sie alles zerkleinern, was Sie möchten. Von Gemüse bis zu harten Nüssen – alles im Handumdrehen. Dank der Bedienung durch Herunterdrücken und der stabilen Glasschüssel war es noch nie so einfach, gesunde und köstliche Speisen selbst zuzubereiten!

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Perfekt gehackte Zwiebeln, Tomaten, Kräuter und mehr

Genießen Sie jeden Tag selbstgemachte Speisen

  • 500 W

  • 1 l

  • Glasschüssel

  • 2 Klingen

Stabile 1 l Glasschüssel

Stabile 1 l Glasschüssel

Tastenbetrieb

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Einfache Steuerung mit nur einer Hand dank Drucktasten.

Vielseitig

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2.0

von 5

7

Bewertungen

5

20/09/2016

Italia

Italia

Ottimo

dovrebbero risultare due lame, mentre nella confezione, se ne trova solo una un suggerimento: se fosse possibile fare il coperchio in vetro invece che in plastica trasparente in modo che sia igienico e non si deteriori facilmente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/00 Tritatutto verfasst

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22/02/2014

Österreich

Österreich

Gute Leistung - schlechte Handhabung

Das Gerät leistet gute Arbeit: neben hartem Käse (Parmesan) habe ich auch Fleisch erfolgreich gehackt. Das Design gefällt mir, aber der Motor flutscht immer ab der Hand. Da täte ein besserer Griff einiges erleichtern! Zudem ist es schwierig, die richtige Position des Motors zu finden, damit das Gerät auch läuft. Da brauchts Geduld und Glück, nicht gerade praktisch für einen Küchenhelfer :(

Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/80 Zerkleinerer verfasst

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18/10/2015

Nederland

Nederland

Handig in gebruik, maar niet schoon te krijgen

Handige machine. Snijdt goed en heeft aan fraai design. Helaas is er voedsel in de deksel terecht gekomen, op een plek waar ik niet meer bij kan (bij het zwarte gedeelte in de doorzichtige deksel). Het blijft in de kan aanwezig. Verder is het koppelpunt op de motor altijd vies. Ragertjes zijn het enige waarop ik de uitholling deels kan schoonmaken. De motor mag volgens de gebruiksaanwijzing NIET in de vaatwasser. Het te bereiden voedsel komt wel flink met het koppelpunt in aanraking. Gelet op voedselbereiding voor mijn peuters, heb ik de machine nu in de kast staan en ben op zoek naar een alternatief. Toch wel zonde!

Diese Bewertung wurde für Viva Collection HR1399/80 Hakmolen verfasst

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