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Eingestellt

Lockenstab

HP8605/00

Natürliche aussehende Locken und Schutz für die Haare

Lust auf Locken, die leicht zu bändigen sind und sich natürlich anfühlen, ohne dass das Haar geschädigt wird oder austrocknet? Der Lockenstab CurlControl mit einem 25 mm Ø für natürlich aussehende Locken ist mit einer schützenden Keramikbeschichtung und einer variablen Temperaturreglung – passend für Ihren Haartyp – ausgestattet.

Alle Vorteile anzeigen

Schonender Fön

Natürliche aussehende Locken und Schutz für die Haare

  • 25 mm Durchmesser

  • 130 - 200 °C Temperatur

  • Keramikbeschichtung

25 mm Durchmesser für natürlich aussehende Locken

25 mm Durchmesser für natürlich aussehende Locken

Mit dem Lockenstabdurchmesser von 25 mm können Sie einen trendigen Wellenlook erzielen, indem Sie natürlich aussehende, scheinbar mühelos gestylte, weiche Locken kreieren.

Schützende Keramikbeschichtung

Schützende Keramikbeschichtung

Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.

Regelungsrad und 8 Temperaturstufen

Mit dem Regelungsrad mit 8 Temperaturstufen (von 130 bis 200 °C) können Sie die passende Temperatur für Ihren Haartyp auswählen.

Technische Daten

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