Natürliche aussehende Locken und Schutz für die Haare

Lust auf Locken, die leicht zu bändigen sind und sich natürlich anfühlen, ohne dass das Haar geschädigt wird oder austrocknet? Der Lockenstab CurlControl mit einem 25 mm Ø für natürlich aussehende Locken ist mit einer schützenden Keramikbeschichtung und einer variablen Temperaturreglung – passend für Ihren Haartyp – ausgestattet.