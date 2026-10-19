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HP8605/00
Natürliche aussehende Locken und Schutz für die Haare
Lust auf Locken, die leicht zu bändigen sind und sich natürlich anfühlen, ohne dass das Haar geschädigt wird oder austrocknet? Der Lockenstab CurlControl mit einem 25 mm Ø für natürlich aussehende Locken ist mit einer schützenden Keramikbeschichtung und einer variablen Temperaturreglung – passend für Ihren Haartyp – ausgestattet.
25 mm Durchmesser
130 - 200 °C Temperatur
Keramikbeschichtung
Mit dem Lockenstabdurchmesser von 25 mm können Sie einen trendigen Wellenlook erzielen, indem Sie natürlich aussehende, scheinbar mühelos gestylte, weiche Locken kreieren.
Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.
Mit dem Regelungsrad mit 8 Temperaturstufen (von 130 bis 200 °C) können Sie die passende Temperatur für Ihren Haartyp auswählen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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