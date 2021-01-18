Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
MoistureProtect-Technologie
Ionisierungsfunktion
Federnde Keramikplatten
Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten.
Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Die federnden Platten sind beweglich und passen somit den Druck dem Haar an. Dies schützt die Haarpracht vor Schäden und reduziert die Gefahr von Haarbruch.
4.3
von 5
127
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Aylin44
18/01/2021
Deutschland
Keine Schädigung der Haare
Das Glätteisen ist wirklich zu empfehlen, denn meine Haare tragen weniger Schaden durch die Hitze. Die max. Temperatur von 200° reicht dabei auch vollkommen aus um dickeres Haar zu stylen. Das Design ist auch sehr ansprechend. Zudem liegt das Glätteisen sehr gut in der Gand um beispielsweise Locken zu kreieren. Das erhiten auf die gewünschte Stufe dauert ebenfalls nicht lange und es wird angezeigt wann das Gerät bereit ist für den Gebrauch.
Vorteile
Weniger Schädigung, schnelles Erhitzen, liegt gut in der Hand
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst
Steinbock2002
26/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat großartige Funktionen!
Das Glätteisen funktioniert bei meinen Haaren super, bin super zufrieden damit...! 5 Sterne
Vorteile
Glatte, seidige Haare
Nachteile
Nicht bekannt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst
eine_Kundin
07/09/2020
Deutschland
Kaufempfehlung
Das Gerät ist sehr schnell einsatzbereit, liegt gut in der Hand und glättet schonend, aber wirkungsvoll. Ein sehr gutes Gerät. Das Preis- , Leistungsverhältnis ist super.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter verfasst