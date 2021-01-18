Ich habe dieses Glätteisen im Rahmen eines Produkttests kostenlos von Philips zur Verfügung gestellt bekommen. Philips nimmt allerdings keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Das Gerät wird in einer schlichten, aber doch ansprechenden Schachtel geliefert. Mit im Lieferumfang enthalten ist eine Tasche, mit der man das Glätteisen transportieren kann. Einmal eingeschaltet kann man 3 Temperaturstufen einstellen: 150, 175 und 200 Grad Celsius. Außerdem gibt es einen Knopf mit dem man die MoistureProtect Technologie aktivieren bzw. deaktivieren kann. Die Farben des Geräts (Creme und rosa) gefallen mir sehr gut. Das lange Kabel ist praktisch, wenn man nicht direkt neben dem Spiegel eine Steckdose hat. Die 3 Temperaturstufen reichen meiner Meinung nach völlig aus. Meine lockigen/welligen Haare wurden sogar bei 150 Grad gut geglättet. Obwohl ich das Gerät erst seit einigen Wochen verwende, fühlen sich meine Haare schon viel gesünder und deutlich weniger strapaziert an. Dank der abgerundeten Kanten lassen sich mit dem Gerät auch schöne Wellen und Locken zaubern. Das Einzige, was mir in der Benutzung negativ aufgefallen ist, ist das Fehlen einer Tastensperre. Besonders wenn man Wellen/Locken damit macht, kann es leicht passieren, dass man aus Versehen die Temperatur verstellt. Ich persönlich finde auch die mitgelieferte Tasche unpraktisch. Man kann das Gerät zwar gut darauf ablegen, wenn es noch heiß ist, aber zum transportieren, eignet sie sich weniger, da sie das Glätteisen nicht ganz umschließt. Allgemein hat mich dieses Glätteisen überzeugt, es glättet schwierige Haarstrukturen wie meine problemlos und das auch noch ohne die Haare übermäßig zu belasten. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen.