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Eingestellt
Keratinbeschichtete Platten
Vibrierende Platten
Ionisierungsfunktion
230° C professionelle Temperatur
Die Keratin-Keramikplatten gleiten sanft durch das Haar, für einen glänzenden Look.
Leicht vibrierende Platten verteilen das Haar gleichmäßig für optimale Stylingergebnisse für das gesamte Haar.
Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
4.5
von 5
37
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Bine58
02/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden!!!
Einfache Handhabung, tolles Design, perfektes Ergebnis. Bin sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige HP8361/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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NyCa
08/01/2013
Deutschland
super Glätteisen
Dieses Glätteisen ist echt ein Knüller,anfangs fand ich das mit der Vibration echt lustig und dachte nicht,dass es wirklich viel bringt,doch es ist echt klasse! Leider funktioniert seit einigen Tagen die Vibration nach insgesamt 1 Jahr (habe fast jeden Tag geglättet) nicht mehr :(
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Spitzmaus
17/11/2011
Deutschland
Du hast die Haare schön!
Einfache Handhabung, viele Möglichkeiten und ein Super-Ergebnis: nie zuvor waren meine Haare glatter, seidiger und haltbarer!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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