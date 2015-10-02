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Eingestellt

PrestigeHaarglätter

HP8361/00

4.5
| (37) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Gesund aussehender Styling mit extra Pflege
Der Philips Haarglätter Prestige bietet Ihnen ultimative Pflege beim Styling dank keratinbeschichteter Keramikplatten und Ionisierungsfunktion. Erzielen Sie optimale Ergebnisse und glänzendes Aussehen mit sanft vibrierenden Platten.
Alle Vorteile anzeigen

Gesund aussehender Styling mit extra Pflege

  • Keratinbeschichtete Platten

  • Vibrierende Platten

  • Ionisierungsfunktion

  • 230° C professionelle Temperatur

Keratin-Keramikplatten für tolle Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keratin-Keramikplatten für tolle Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Die Keratin-Keramikplatten gleiten sanft durch das Haar, für einen glänzenden Look.

Leicht vibrierende Platten für optimale Stylingergebnisse

Leicht vibrierende Platten für optimale Stylingergebnisse

Leicht vibrierende Platten verteilen das Haar gleichmäßig für optimale Stylingergebnisse für das gesamte Haar.

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

37

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

02/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden!!!

Einfache Handhabung, tolles Design, perfektes Ergebnis. Bin sehr zufrieden.

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Diese Bewertung wurde für Prestige HP8361/00 Haarglätter verfasst

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08/01/2013

Deutschland

Deutschland

super Glätteisen

Dieses Glätteisen ist echt ein Knüller,anfangs fand ich das mit der Vibration echt lustig und dachte nicht,dass es wirklich viel bringt,doch es ist echt klasse! Leider funktioniert seit einigen Tagen die Vibration nach insgesamt 1 Jahr (habe fast jeden Tag geglättet) nicht mehr :(

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Diese Bewertung wurde für Prestige HP8361/00 Haarglätter verfasst

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17/11/2011

Deutschland

Deutschland

Du hast die Haare schön!

Einfache Handhabung, viele Möglichkeiten und ein Super-Ergebnis: nie zuvor waren meine Haare glatter, seidiger und haltbarer!

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Diese Bewertung wurde für Prestige HP8361/00 Haarglätter verfasst

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