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Eingestellt
HP6375/00
Professionelle Ergebnisse auch zu Hause
Schneiden, stylen oder entfernen Sie lästige Haare in Ihrer Bikinizone für ein präzises und seidenglattes Ergebnis.
Trimmen, stylen,
rasieren und epilieren
Nass- und Trockenfunktion: auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet, zum Reinigen einfach abspülen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.8
von 5
13
Bewertungen
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-17
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini verfasst