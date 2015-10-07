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Eingestellt
HP6306/00
Sichere und schnelle Rasur
Mit diesem universellen Rasierer können Sie Ihren ganzen Körper schnell, einfach und sicher rasieren. Das Geheimnis ist der kleine Scherkopf, der schnell Haare entfernt und gleichzeitig Ihre Haut schützt. Erleben Sie seidenglatte Haut nach jeder Anwendung!
für Beine
Rasierer mit einer Scherfolie
Batteriebetrieben
Für eine sanfte und komfortable Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne mit Anti-Rutsch-Griff für eine optimale Nass- und Trockenenthaarung einsetzbar.
Rasieren, wo es Ihnen gefällt – mit diesem kabellosen Ladyshaver
Hypoallergene Folie verhindert Hautirritationen
3.7
von 5
6
Bewertungen
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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