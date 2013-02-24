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Eingestellt
Der Haartrockner, auf den Sie sich verlassen können
Übernehmen Sie mit dem SalonDry Control die Kontrolle. Dank 2000 W Trockenleistung, Ionen-Technologie und verschiedenen Einstellungsstufen erhalten Sie immer beste Stylingergebnisse.
2.000 W
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2000 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
Die Stylingdüse des Föns richtet den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich. Das ermöglicht präzises Styling und eignet sich besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner verfasst