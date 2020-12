Nachhaltige Schmerzlinderung

Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die 300 Watt starke Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und ihre Wärme dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen an bestimmten Körperzonen von bis zu 40 x 30 cm. Alle Vorteile ansehen