Für Flugreisen*

Um Sicherheitskontrollen an Flughäfen möglichst reibungslos verlaufen zu lassen, befindet sich auf der Unterseite der DreamStation Go ein Vermerk, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt, das für die Nutzung im Flugzeug geeignet ist. Das Gerät ist flugtauglich, sofern es über eine Netzsteckdose oder einen Akku betrieben wird. Für Informationen zur Art der Stromversorgung an Bord wenden Sie sich bitte vor dem Abflug an die jeweilige Fluggesellschaft. Dieses Gerät bietet einen automatischen Höhenausgleich bis zu 2.286 Metern. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.