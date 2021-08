Mehrstufige Touch-Anzeige für eine einfache Gerätesteuerung

Unsere nahtlos integrierte mehrstufige Touch-Anzeige ermöglicht eine intuitive und schnelle Einrichtung der gewünschten Parameter. Nähern Sie sich einfach der Anzeige mit der Hand, und steuern Sie das Licht per Knopfdruck. Das Licht passt die Helligkeit des Displays automatisch an die Helligkeit des Raums an. Alternativ können Sie das Display auch komplett ausschalten.