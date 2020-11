Verbessert Energiehaushalt, Wachsamkeit und Stimmung

Der eifrige, moderne Lebensstil von heute verlangt den ganzen Tag Höchstleistungen ab. Selbst die stärksten Personen erleben Energietiefs, insbesondere wenn sie nicht über ausreichend Tageslicht verfügen, wie z. B. in einem Büro im Winter. EnergyUp unterstützt in der Vorbeugung dieser Tiefs und verbessert die Stimmung mithilfe der natürlichen, belebenden Kraft des Sonnenlichts, indem es den Körper stimuliert und die Wachsamkeit erhöht. Eine Sitzung von 20 bis 30 Minuten ist bereits wirksam. Verwenden Sie EnergyUp also immer dann, wenn Sie Energie tanken müssen: um am Morgen in Gang zu kommen, um nach dem Mittagessen in Fahrt zu kommen oder um den ganzen Tag über ausreichend Energie zu haben.