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AzurDampfbügeleisen

GC4902/20

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Immer perfekte Ergebnisse
Langanhaltende Leistung dank Quick Calc Release und SteamGlide Elite Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit.
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Mit unserer kratzfesten Bügelsohle

Immer perfekte Ergebnisse

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min

  • Dampfstoß von 220 g

  • SteamGlide Elite Bügelsohle

Dampfstoß von bis zu 220 g glättet auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 220 g glättet auch hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

2.800 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Sorgt für schnelles Aufheizen und eine kraftvolle Leistung, damit du deine Bügelwäsche im Handumdrehen erledigen kannst.

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektivstes Glätten

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektivstes Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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von 5

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !

Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!

Vorteile

Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο

Nachteile

Δεν βρίσκω κατα

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο verfasst

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