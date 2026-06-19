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Eingestellt
GC019/00
Die neueren Versionen von WardrobeCare verwenden das DualProtect Anti-Kalk-System, das Sie warnt, wenn die Kartusche ausgetauscht werden muss, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät zu 99 % kalkfrei ist.
Der Anti-Kalk-Kartuschen müssen alle 3 bis 7 Monate ausgetauscht werden, abhängig von der Wasserhärte. Nachdem sich die Farbe der Granulate in der Kartusche vollständig von blau zu braun geändert hat, ist es Zeit, die Kartusche auszutauschen.
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