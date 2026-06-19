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  • Anti-Kalk-Kartusche für alle WardrobeCare-Modelle
  • Anti-Kalk-Kartusche für alle WardrobeCare-Modelle

Eingestellt

WardrobeCareAnti-Kalk-Kartuschen

GC019/00

1 Auszeichnung

Anti-Kalk-Kartusche für alle WardrobeCare-Modelle
Die Philips WardrobeCare Bügelstation ist mit einem einmaligen Dual Protect-Anti-Kalk-System ausgestattet, das das Gerät zu 99 % kalkfrei hält. Die speziellen Anti-Kalk-Kartuschen entmineralisieren das Wasser und halten es zu 99 % kalkfrei.
Alle Vorteile anzeigen

Halten Sie Ihr WardrobeCare kalkfrei

Anti-Kalk-Kartusche für alle WardrobeCare-Modelle

Anti-Kalk-Kartuschen halten Ihr Gerät zu 99 % kalkfrei

DualProtect Anti-Kalk-System weist darauf hin, die Kartusche auszutauschen

DualProtect Anti-Kalk-System weist darauf hin, die Kartusche auszutauschen

Die neueren Versionen von WardrobeCare verwenden das DualProtect Anti-Kalk-System, das Sie warnt, wenn die Kartusche ausgetauscht werden muss, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät zu 99 % kalkfrei ist.

Einfaches Austauschen der Kartuschen

Einfaches Austauschen der Kartuschen

Der Anti-Kalk-Kartuschen müssen alle 3 bis 7 Monate ausgetauscht werden, abhängig von der Wasserhärte. Nachdem sich die Farbe der Granulate in der Kartusche vollständig von blau zu braun geändert hat, ist es Zeit, die Kartusche auszutauschen.

Technische Daten

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