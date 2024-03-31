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WardrobeCare Anti-Kalk-Kartuschen

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WardrobeCareAnti-Kalk-Kartuschen

GC019/00

WardrobeCare Anti-Kalk-Kartuschen

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Die Philips WardrobeCare Bügelstation ist mit einem einmaligen Dual Protect-Anti-Kalk-System ausgestattet, das das Gerät zu 99 % kalkfrei hält. Die speziellen Anti-Kalk-Kartuschen entmineralisieren das Wasser und halten es zu 99 % kalkfrei.

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  • 31 March 2024

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