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FM64FD05E/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick VIVID Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
64 GB
Vivid Edition 2.0
Dreierpack
Mit der nützlichen Speicherkapazität von 64 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.