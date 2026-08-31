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        SSD

        FM50SM140B/00

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das interne Solid-State-Laufwerk (SATA III 2,5") von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        • 500 GB

        • Solid-State-Drive

        Extrem schnelle Datenübertragung SSD

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten des Philips Solid-State-Laufwerks (SSD) werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        Technische Daten

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